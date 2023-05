LÖSEV, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık etkinlikleri düzenledi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), "Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" temasıyla düzenlenen 22'nci Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinlikleri düzenledi. LÖSEV konuyla ilgili "Ülkemizde sayıları her yıl 4 bini aşan ve dünyada 350 binden fazla olan Lösemili çocukların, erken tanı ve tedaviye erişimleri hususunda hükümetlerin gerekli önlemleri almaları ve uygulamaları başlatmaları gerekmektedir. Çocuklarımızın kansersiz ve Lösemisiz bir dünyada yaşayacakları dünya standartlarına erişebilmeyi diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hem Türkiye'de hem de yurt dışında farkındalık etkinlikleri düzenledi. 22'nci Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası temasını, "Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir" olarak belirleyen LÖSEV, çocukluk çağı kanserlerinin dünyanın her köşesinde çocukların ve ailelerinin mücadele ettiği küresel bir sorun olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 0-19 yaş arası yaklaşık 400 bin çocuk ve ergenin kansere yakalandığını hatırlatan LÖSEV, her ne kadar çocukluk çağı kanserlerinde önemli ilerlemeler kaydedilmişse de özellikle kan kanserlerinin çocuk ölüm nedenleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"KANSERLİ ÇOCUKLARIN SADECE YÜZDE 44'ÜNE DOĞRU TEŞHİS KONULUYOR"

Kanserle mücadelede ilk ve en önemli adımın tanı olduğunun altını çizen LÖSEV, kaynakların sınırlı olduğu bölgelerde teşhis oranlarının da bir hayli düşük olduğuna dikkati çekti. Tıbbi kaynakların eksikliği, kanserin semptomları ve tedavisi hakkında yetersizliklerin giderilmesinin önemine işaret eden LÖSEV, küresel verilerde kanserli çocukların sadece yüzde 44'üne doğru teşhis konulduğunu bildirdi. Çocukluk çağı kanseri teşhisi alan çocukların sağ çıkma olasılığının yaşadığı ülkenin gelir, sağlık ve bakım imkanlarına göre değişkenlik gösterdiğini kaydeden LÖSEV, yüksek gelirli ülkelerde kanserli çocukların yüzde 80'inden fazlası iyileşirken, düşük ve orta gelirli birçok ülkede bu rakamın yüzde 30'ların altına düştüğünü belirtti.

"ÇOCUKLARIN, ERKEN TANI VE TEDAVİYE ERİŞİMLERİ İÇİN HÜKÜMETLER GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMALI, UYGULAMALARI BAŞLATMALI"

LÖSEV'den yapılan açıklamada "LÖSEV olarak 22. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nda çağrımızdır. Ülkemizde sayıları her yıl 4 bini aşan ve dünyada 350 binden fazla olan Lösemili çocukların, erken tanı ve tedaviye erişimleri hususunda hükümetlerin gerekli önlemleri almaları ve uygulamaları başlatmaları gerekmektedir. Çocuklarımızın kansersiz ve Lösemisiz bir dünyada yaşayacakları dünya standartlarına erişebilmeyi diliyoruz" denildi.