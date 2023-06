LÖSEV, Mutlu Et Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere et dağıttı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), "Mutlu Et Projesi" kapsamında hayırseverlerden toplanan etler ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Vakıf çalışanları, LÖSEV'in Levent'te bulunan merkezinde proje kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban bayramı döneminde yapılan et yardımlarının anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Bugünkü etkinlikte 250 aileye özel hazırlanan ve paketlenen etlerin dağıtılacağını belirten Ertuğrul, "Vekaleten kurban kesimleriyle aldığımız yardımları yaklaşık 70 bin ailemize her ay iletmeye çalışıyoruz. Kanserin tedavisinde proteinin önemli katkısı olduğu için kurban bağışlarınızı LÖSEV'e yapın." dedi.

Yardımlardan faydalanan Fatma Şenyüz ise kızı Sena'nın hastalığını vakfın maddi ve manevi destekleriyle yendiğini kaydetti.

Şenyüz, LÖSEV ile hastanede kızının tedavisi sürecinde tanıştıklarına değinerek, "LÖSEV, bize maddi ve manevi olarak yardım ediyor. Kızımı ana sınıfına getiriyorum. Doğum günlerinde hediye gönderiyorlar. Bayramlarda bayramlık gönderiyorlar. Çocukları mutlu edecek her şeyin içindeler." diye konuştu.

Lösemi tedavisinde etin önemli bir yeri olduğunu anlatan Şenyüz, et yardımları için vakfa teşekkürlerini iletti.

Tedavisi devam eden Meltem Soylu da LÖSEV'in bu süreçte her zaman kendisine destek olduğunu dile getirerek, "Ben yetişkin bir hastayım. Çocuklarımıza maddi, manevi destek olunsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mutlu Et Projesi

Kanserle mücadelede 25 yıldır ön safta yer alan LÖSEV, kurban bayramı sevincini lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların yanı sıra yetişkin kanser hastalarının da evlerine taşıyor.

LÖSEV, "Mutlu Et Projesi" kapsamında Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine et dağıtımı yapıyor.

Proje kapsamında toplanan etler özel paketlerde taze bir şekilde yıl boyunca ailelere ulaştırılıyor.

Ayrıca LÖSEV aileleri yalnızca taze et ve et ürünleri alımı yapabilecekleri, içerisinde kendilerine özel bakiyeleri olan "LÖSEV et kartları" ile yıl içerisinde büyük marketlerden et ve et ürünleri temin edebiliyor.