LÖSEV, İzmir'de Kırkmerdivenleri Turuncuya Boyadı

LÖSEV, İzmir'de gönüllüler ve çocuklar, lösemiye karşı farkındalık yaratmak amacıyla Konak ilçesindeki Kırkmerdivenleri turuncuya boyadı.

Dernekten yapılan açıklamada, LÖSEV, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Konak Belediyesi işbirliğiyle Kırkmerdivenlerde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan lösemili çocuklar, gençler ve gönüllüler merdivenleri turuncuya boyadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, etkinliğin, lösemiyle mücadelede toplumsal destek ve farkındalığın ne kadar büyük bir güç olduğunu gösterdiğini belirtti.

Edirne, "Siz de bu anlamlı anılarınızı sosyal medyada @losev1998'i etiketleyip, paylaşarak LÖSEV'in çabalarını ve lösemiye karşı verdiğimiz bu önemli mücadeleyi duyurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.