LÖSEV, İsrail-Filistin çatışmasının durdurulması için BM'ye çağrıda bulundu

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), İsrail-Filistin çatışmasının çözüme kavuşturulması ve ölümlerin durdurulması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu. Vakıf, çocukların acımasızca katledildiği ve savaşın durdurulması gerektiği vurgulandı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), İsrail- Filistin çatışmasının çözüme kavuşturulması ve ölümlerin durdurulması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf yönetim kurulunca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektupta, lösemili ve kanserli çocuklara tedavi, sosyal, maddi ve psikolojik yardımlar yapmak üzere 1998'de kurulan vakfın 2018'den bu yana Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi (ECOSOC) teşkilatının danışma kurulu üyesi olduğu hatırlatıldı.

Çatışmalarda, binlerce masum çocuğun öldüğü, çocuk hastanelerinin bombalandığı, hiçbir tarafı, günahı olmayan çocukların acımasızca katledildiği anlatılan mektupta, savaşın durdurulması istendi.

Mektupta, "Biz doktorlar, hemşireler hepimiz lösemili bir çocuğu yaşatabilmek için aylarca yıllarca uğraşırken, insanüstü çabalarken, televizyonlarda her gün kanlar içerisinde gördüğümüz bebeklere tahammül edemiyoruz." ifadesine yer verildi.

Tüm dünyada BM Çocuk Hakları Beyannamesi ile korunmaya alınmış bütün çocukların eşit ve aynı haklara sahip olduklarına işaret edilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Biz büyükler, devlet başkanları ve özellikle Birleşmiş Milletlerin daha aktif olması ve tüm gücüyle bu ölümleri durdurmaları gerektiğini düşünüyoruz. Sessiz kalmak veya sadece kınama, kanaatimizce bu savaşa ve çocuk ölümlerine ortak olmak demektir. Aksi takdirde hiç arzu etmesek de Birleşmiş Milletler Teşkilatı veya UNICEF'in var olma nedenleri tartışılacaktır."