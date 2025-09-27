LÖSEV'in 'Vefakar Anneler' Projesi Kapsamında Pizza Yapıldı

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 'Vefakar Anneler' projesi kapsamında Samsun'da lösemi tedavisi gören çocuklar, anneleriyle birlikte pizza yaptı.

LÖSEV tarafından düzenlenen, 'Vefakar Anneler' projesi kapsamında Samsun'un Atakum ilçesindeki aşçılık akademisi atölyesinde 15 anne ve çocukları şefler eşliğinde pizza yapmayı öğrendi. Çocuklar bir gün önce hazırlanan pizza hamuruna gerekli malzemeleri koyarak fırına verdi. Annelerinin de yardım ettiği pizzaları daha sonra afiyetle yedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ayşenur Kurnaz, "Bugün burada vefakar anneler projemiz kapsamında anne ve çocuklarımıza çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. LÖSEV olarak biz ailelerimizi hem hastalık sürecinde hem hastalık sonucunda elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Bugün de böyle bir etkinlik için annelerimizle beraberiz. Bugün de 'Vefakar Anneler Projemiz' kapsamında anne ve çocuklarımızla beraber pizza yapım etkinliği gerçekleştiriyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Lösemi hastası Buğra Karakurt'un annesi Kübra Karakurt, "Biz burada çocukların etkinliği, gelişimi ve çocukların el becerilerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlarda bizi mutlu ediyor. Biz burada LÖSEV'in bize sunduğu anne ve çocuk etkinliği kapsamında pizza yapıyoruz. El becerilerini görmüş oluyoruz ve onları mutlu etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Lösemi hastalığını yenen Aybars Kamburoğlu'nun annesi Dilara Kamburoğlu ise, "Çocuğum 2-3 ay önce lösemi tedavisini bitirdi. Sürecimiz zorluydu ama bu süreçte LÖSEV devamlı yanımızdaydı. Bugün anne çocuk etkinliğindeyiz. Çocuklarımızla birlikte pizza yapıyoruz. Eğleniyoruz, çocuklarımız pizza yapmasını öğreniyor. Biz de çocuklarımızla birlikte olmaktan keyif duyuyoruz" dedi.

Pizzayı çok sevdiğini söyleyen Lösemi hastası Defne Baltacı (10) ise, "Bugün annemle pizza yapıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum" diye konuştu.