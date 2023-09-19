LÖSEV'in 25. Yıl Kutlama Programı Gerçekleştirildi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Programda LÖSEV'in çeyrek asırlık yolculuğu ve lösemi tedavisi hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, lösemiyi yenen çocukların dans gösterisi ve LÖSEV eğitim kurumlarında eğitim alan Lösemili Çocuklar Korosu'nun müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ödül töreninde ise LÖSEV'e destek veren isimlere ödüller takdim edildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Beşiktaş'taki İş Sanat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, 25 yılı geride bırakan LÖSEV'in çeyrek asırlık yolculuğu, "sevgi, iyilik, umut ve mücadele" temalarıyla anlatıldı.

LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, etkinlikte, lösemideki başarı oranını kemik iliği nakliyle yüzde 94'lere taşıdıklarını belirtti.

Bu başarıyı yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Ezer, kemik iliğinde ana hücrelerin yaptığı kanın damarlara geçtiğini ve ana hücrelerde oluşan bozulma sonucunda lösemi ortaya çıktığını anlattı.

Lösemi tedavisi için bazı çalışmalar yürüttüklerini belirten Ezer, şunları kaydetti:

"Dedik ki bu ana hücrelerle ilgili bir çalışma yapalım. Bu ana hücrelerin bir tanesini ele alalım, milyon kere çoğaltalım ve o ana hücreleri, o kök hücreleri tekrar çocuklarımıza vererek daha büyük bir başarıya imza atalım. Vücutta savaşçı hücreler var. Bunları niye çoğaltıp o savaşan hücreleri kanserle veya lösemiyle savaştırmayalım ve yüzde 100 başarıya ulaşmayalım. Tıpkı Kovid aşısında olduğu gibi mRNA dediğimiz, kanserin DNA'sını alarak, onu çeşitli şekillerde çoğaltarak vücuda tekrar vererek tümör dokusuyla savaşması için çoğaltmaya çalışıyoruz. Dedik ki biz niye bunun aşısını bulamayalım? Bulalım ya da en azından aşısını bir şekilde temin edelim. Bunların tümüyle birlikte çok yakın zamanda çok büyük müjdeler vereceğiz."

Programda 2015'te lösemi tanısı alan ve hastalığı yenen Münire Nur Güdücü de tedavi gördüğü dönemde, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek başarılı bir sporcu olmayı hayal ettiğini anlatarak, bu hayalini paylaştığı Ezer'in kendisini Polonya'da düzenlenen Onkoloji Olimpiyatları'na gönderdiğini ve buradan birincilikle Türkiye'ye döndüğünü dile getirdi.

Lösemiyi yenen çocukların dans gösterisi yaptığı etkinlikte, LÖSEV eğitim kurumlarında eğitim alan Lösemili Çocuklar Korosu da müzik dinletisi sundu.

"Çeyrek Asır Ödülleri" sahiplerini buldu

LÖSEV'in mücadelesine destek veren ve toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sunan isimlere de ödül takdim edildi.

LÖSEV bağışçısı ve gönüllüsü Rabia Ören ile gazeteci Duygu Canbas, LÖSEV Çeyrek Asır Ödülü'nü, Dr. Üstün Ezer'in elinden aldı.

Öte yandan, vakfın hizmet verdiği 75 bin hastayı temsilen lösemi hastası bir çocuk ile anne ve babası, Ezer'e 25. Yıl Vefa Plaketi takdim etti.

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan şarkıcı Sıla Gençoğlu, şarkılarını seslendirdi.