LÖSEV, Anıtkabir'i ziyaret etti

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve şükranlarını sunmak için Anıtkabir'i ziyaret etti. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, minnet ve şükranlarını sunmak için Anıtkabir'i ziyaret etti. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı.

LÖSEV, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve Vakfın 25'inci yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de ziyaret etti.

Atatürk'e saygı, minnet ve şükranlarını sunmak için düzenlenen törene, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, vakfın yönetim kurulu üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukları, iyileşmiş gençleri, aile komiteleri, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişi katıldı.

LÖSEV'liler Aslanlı Yol'dan ilerleyerek, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ezer ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve Dr. Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir avlusunda 'Büyük LÖSEV Ailesi' fotoğraf çekiminin ardından, alanda dev Türk bayrağı açıldı.