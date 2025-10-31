Lösemiyi Yenen Alperen: Ailenin Değeri

KAYSERİ'de lösemi teşhisi alıp, 2 yıl boyunca tedavi gören 8'inci sınıf öğrencisi Alperen Kalkan (13), ailesinin de desteği ile kanseri yendi. Kalkan, "Bu hastalık süresinde ailenin önemini anladım. Ailenin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Onlara asla küsmemeliyiz. Çünkü onlar bizim ailemiz. Ailesiyle tartışıp, gidenler var. Herkes gider ama aileniz sizi asla bırakmaz. Sizin için üzülecek tek kişiler ailenizdir. Diğerleri üzülmez. Bu hastalığı ailemin sevgisiyle yendim" dedi.

Kayseri'de 2023 yılında bacaklarında kırmızı noktalar çıkan Alperen Kalkan, ailesiyle birlikte Erkilet Çocuk Hastanesi'ne başvurdu. Doktorun kontrolünün ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kalkan'a yapılan incelemede, 'B hücreli lösemi' teşhisi konuldu. Alperen Kalkan, bu süreçte arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp, doğada faydalı otlar toplayarak kendini motive etti. Çeşitli zamanlarda Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Kalkan, 2 yılın sonunda kemoterapi ile hastalığını yendi. 8'inci sınıf öğrencisi Alperen Kalkan'ın, lösemiyi yenmesinde en büyük destekçisi ailesi oldu.

'1 YIL BOYUNCA HASTANEDE YATTIM'

Süreci anlatan Kalkan, "Bacaklarımda kırmızı benekler çıkmıştı. Sonrasında kan vermeye gitmiştik. Bizi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirdiler. 3 gün yoğun bakımda kaldım. Doktorlar, ' Lösemi, kan kanseri' dediler. Bu süreçte de 1 yıl boyunca hastanede yattım. Bu hastalığı bilmiyordum. Ama bu hastalığa yakalananları duyuyordum. Çevremde de 1-2 kişi vardı. Elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya da çalışıyordum. Genelde maske ve dağdan sağlıklı yiyecek içecek getiriyordum" diye konuştu.

'BABAM BANKLARDA KALMIŞTI'

Hastalığı nedeniyle ümitsizliğe kapılmadığını aktaran Kalkan, "Aslında hastalığı bilmediğim için korkmadım. Bence korkacak bir şey yok. Tedavisi bulunan bir şey. Tedavisi olduğu için korkuya gerek kalmıyor. Kemoterapi aldıktan sonra birtakım halsizliklerim oluyordu. Ondan dolayı ayağa kalkamıyordum. Yemek yiyemiyordum. İlaçlara başladıktan sonra şeker hastalığına yakalandım. Sonrasında enfeksiyon kapmıştım. Kafama her şeyi takan biri değilimdir. 'İlacı var, iyileşeceğim' diyordum. Kendimi motive etmek için arkadaşlarımla oynadım. Onlarla gezdim, videolar izledim. İlk hastalandığımda ailem çok kötü olmuştu. Babam 22 gün boyunca hastanede yattı. Dışarıda banklarda kalmıştı. Annem sürekli yanımda olduğu için babama, 'Eve git' diyordu. Babama, 'Artık eve git. Evde ağabeyimle ablam var' demiştim. Babam bana tablet almıştı, onla vakit geçiriyordum" dedi.

'ASLA MORALİNİZİ BOZMANIZA GEREK YOK'

Alperen Kalkan, "Bu hastalık süresinde ailenin önemini anladım. Ailenin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Onlara asla küsmemeliyiz. Çünkü onlar bizim ailemiz. Ailesiyle tartışıp, gidenler var. Herkes gider ama aileniz sizi asla bırakmaz. Sizin için üzülecek tek kişiler ailenizdir. Diğerleri üzülmez. Bu hastalığı ailemin sevgisiyle yendim. Bu hastalığın tedavisi olduğu için asla moralinizi bozmanıza gerek yok. Hastanedeki ablalar, hemşireler size moral oluyor" diye konuştu.

'AİLELERİMİZ İÇİN BUNU YÖNETMEK ZOR SÜREÇ'

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Servisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Fadime Gökçe Kavılı Daşdemir ise "Alperen'in, B hücreli lösemi dediğimiz kan kanseri nedeniyle tedavisini kliniğimizde gerçekleştirdik. Alperen için bu süreç zorlu ve uzun bir yolculuktu. Alperen bu hastalığın güçlü bir savaşçısıydı ve bu savaşın zaferini elde etti. Alperen için zorlu bir yoldu. Bu süreç, Alperen için 2 yıl devam etti. Burada partiküller alıyor ve bu süreçler değişiklik gösteriyor. Ara ara yatarak 2 yıl tedavisini gerçekleştirdik. Bu 2 yılın, son 1 yılında idame tedavisi dediğimiz polikliniklerden takiplerle tedaviyi gerçekleştirdik. 2 yıl sonunda Alperen bu hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu. Kanser hastası çocuğu olan ailelerimiz için bunu yönetmek zor bir süreç. Bu süreçte anne babanın birbirine manevi anlamda desteği çok önemli. Hiçbir zaman moral bozmamak gerekiyor" dedi.