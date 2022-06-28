Lösemili ve diyabetli çocuklar hastanedeki palyaçolu kermeste moral depoladı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören lösemili ve diyabetli çocuklar yararına düzenlenen kermeste, hasta çocuklar palyaçolar ile moral buldu.

Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi'nden Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine görevlendirilen usta öğretici Selda Aslan, hastanede 3 günden fazla yatarak tedavi gören çocuklar ile lösemili ve diyabetli çocuklara, burada geçirdikleri zamanı keyifli hale getirmek için boş vakitlerde ahşap boyama ve çeşitli etkinlikler yaptırıyor.

Hastanede bu çerçevede atık eşyayı da geri dönüşüme kazandırıp hediyelik eşya üreten çocuklar, bu ürünleri hastanede yılda iki defa düzenlenen kermeste satıyor.

Hastane çalışanlarının da çeşitli yiyecekler hazırlayarak destek verdiği kermesten elde edilen gelirle, yeni ürünler alınıp çocukların el becerilerini geliştirmesi sağlanıyor.

Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi'nden tiyatro ekibinin palyaço kostümleriyle destek verdiği kermeste, hasta çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

"Kermesten elde edilen gelir lösemili ve diyabetli çocuklar için kullanılıyor"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, AA muhabirine, hasta çocuklar ve ailelerince yapılan el sanatından ürünlerin yer aldığı kermesi 3. kez düzenlendiklerini belirterek, "Kermesten elde edilen gelir lösemili ve diyabetli çocuklar için kullanılıyor. Etkinlik oldukça güzel geçiyor. " dedi.

Kermeste ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Orbak, "Çocuklar hastanede yattığı sürece el sanatlarıyla meşgul oluyor. Bu etkinliklerle çocuklar hem moral buluyor hem de tedavilerinin gelişimine olumlu katkı sağlanıyor. Halk Eğitimi Merkezi'nden Selda hanım çocuklara birtakım eğitimler vererek güzel eserler ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Usta öğretici Aslan da 4 yıldır hastanede yatan çocuklar ile kendi odalarında anne ve babaları eşliğinde sanatsal etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Ürettikleri ürünleri hediyelik eşya yapıp sattıklarını ifade ede Aslan, "Yılda iki kez hastanede kermes düzenleyip bunları paraya dönüştürüyoruz ve yeniden malzeme alarak tekrar farklı şeyler yapıyoruz. Bu etkinliklerle çocuklarımız odalarında sıkılmıyor ve moral buluyor." şeklinde konuştu.

Aslan, etkinlik ve faaliyetlerine destek veren hastane ve Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi yöneticilerine teşekkür etti.