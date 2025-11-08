Haberler

Lösemi Tedavisinin Ardından Okuluna Döndü

Güncelleme:
Denizli'de lösemi tedavisini başarıyla tamamlayan 9 yaşındaki Taha Mert Tezcan, bir yıl aradan sonra okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi doktorları, moralin tedavi sürecindeki önemine vurgu yapıyor.

Denizli'de geçen yıl yakalandığı lösemi hastalığının ardından gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Taha Mert Tezcan, bir yıl aradan sonra okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ümit ve Arzu Tezcan çiftinin 9 yaşındaki oğulları Taha Mert'e, geçen yılın haziran ayında yüksek halsizlik şikayetiyle başvurduğu Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde (PAÜ) lösemi teşhisi konuldu.

Hastanenin Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi bölümüne yatırılan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Taha Mert'in doktorları, tedaviden olumlu sonuç aldı.

Yaklaşık 1 yıl sonra hastaneden taburcu edilerek kontrol aşamasına giren ve tedavisine evinde devam edilen Taha Mert, artık sadece indüksiyon tedavisi için hastaneye gidiyor.

Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu 3'üncü sınıfına kayıtlı Tezcan, sürecinin tamamlanmasının ardından bu yıl okuluna ve arkadaşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Taha Mert Tezcan, AA muhabirine, 1 yıl önce tedavisine başlandığını ve o dönemlerde kendini çok üzgün hissettiğini söyledi.

Uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Tezcan, "Derslerim gayet iyi gidiyor. Bu süreçte arkadaşlarıma verebileceğim tavsiye mutlu ve pozitif olabilirler. Böyle olurlarsa daha çabuk iyileşirler. Doktorlarım, hemşireler ve öğretmenlerim çok iyilerdi. En çok dışarıya çıkmayı ve iyileşmeyi istiyordum. Artık ayakta tedaviye geçtim. Daha rahat oluyor. Hastaneden ilk çıktığımda annemden kek yapmasını istemiştim." dedi.

Tezcan'ın tedavisini gerçekleştiren PAÜ Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Selin Yakarışık ise Taha Mert'in hastaneye ilk geldiği andan itibaren enerjisinin çok yüksek olduğunu ve bir an öne iyileşebilmek için sürekli mücadele ettiğini anlattı.

Yakarışık, moral ve motivasyonu yüksek çocuklarda daha çok başarı sağladıklarını belirterek löseminin eskiden umutsuz bir hastalık olarak bilinmesine rağmen artık tedavi şansının yüzde 90'lara ulaştığını ifade etti.

Lösemiyle ilgili bilgiler veren Yakarışık, şunları kaydetti:

"Aldığımız sonuçlar yüz güldürücü. Hiçbir çocuğumuz hasta olmasın istiyoruz. Çocuklarımız bize basit bir halsizlik, yorgunluk, bacak ağrısı ve vücutta döküntü ya da morarma şikayetiyle geliyorlar. Bazen tesadüfen rastladığımız hastalarımız da oluyor. Tedavi ettiğimiz çok fazla hastamız var. Başarı şansı çok yüksek."

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Sağlık


