Lösemi hastası çocuk resim yaparak iyileşti

Resim yaparak lösemiye meydan okudu

ANKARA'da lösemi hastası Buğlem Yılmaz (11), 5 yıl önce kemoterapi tedavisi görürken başlayan resim tutkusuyla yeniden hayata bağlandı. Resim yapmanın iyileştirici gücüne inanan ve bugüne kadar 50'ye yakın esere imza atan Yılmaz, 27 Mayıs'ta ilk sergisini açacak.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Serdar-Emel Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Buğlem Yılmaz'a 2.5 yaşında lösemi teşhisi konuldu. 2 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören Buğlem Yılmaz, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine bir süre tedaviye ara verdi. Ancak hastalık 2018 yılında nüksetti. Bunun üzerine 6 yaşında yeniden hastaneye yatan Yılmaz, 6 ay boyunca kemoterapi ve kök hücre tedavisi gördü. Bu süreçte hastanede boyama ve çizimler yapmaya başlayan Yılmaz, resim yapmanın kendine iyi geldiğini fark etti. Tedavi sürecinden sonra da resim yapmaya devam eden Buğlem, hastaneden çıktıktan sonra çeşitli ressamlardan eğitim aldı. Hastane odasında başlayan resim tutkusuyla yeniden hayata tutunan Buğlem, bugüne kadar 50'ye yakın karakalem ve yağlı boya çalışmasına imza attı. Son 2 yılda çok sayıda karma sergiye katılan Buğlem, 27 Mayıs'ta Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bulunan Sanat Sokağı Sergi Salonu'nda 'Hayallerim Gerçek Oldu' adındaki ilk kişisel sergisini açacak.