- Lokman Hekim Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesine yoğun ilgi

VAN - Lokman Hekim Van Hastanesi bünyesinde hizmet veren fizik tedavi ünitesi yoğun ilgi görüyor.

Lokman Hekim Van Hastanesi bünyesindeki fizik tedavi ünitesi, 12 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor. Gerek son teknoloji cihazlar gerekse deneyimli personeli ile hastalara hizmetin en iyisini sunduklarını ifade eden Fizyoterapist Günay Yağız, "Her türlü cihaz ve ekipmanımız mevcut. Burada 3 fizyoterapist ve 5 yardımcı personelle çalışıyoruz. Bilinilirliği gitgide artıyor. Vatandaşlar fayda gördükçe bunu etrafındakilere aktarıyorlar. Yoğunluğumuz çok, genel anlamda memnunuz" dedi.

Genelde bel ve boyun ağrıları şikayetiyle gelen hastaların ekseriya olduğunu vurgulayan Yağız, "Daha çok bel ve boyun ağrılarının yanı sıra omuz ağrıları da çok oluyor. Bunun dışında iskelet sisteminde olan ağrılar, diz, ayak ve el bileği ağrıları da burada tedavi ediliyor. Yine burada felç inme rehabilitasyonu uyguluyoruz. Engelli başta olmak üzere çocuk hastalarımızın sayısı fazla. Yoğunluğumuzun yüzde 60-70'ini bu grup oluşturuyor. Dolayısıyla fizik tedavi çok geniş bir yelpazeye bakıyor. Yoğun bakımdan tutun solunum hastalarına ve kanser hastalarına kadar büyük bir alanda hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede özellikle kırıkçı ve çıkıkçıların yoğun olduğunu aktaran Yağız, "Kırık, ciddi bir komplikasyon gerektirebiliyor. Bu durumda film veya görüntüleme yöntemi gerektirebilir. Bunu dışarıdan baktığı gözle anlayamaz kişi. Bu tedaviler çoğu zaman doğru sonuç vermez ve rehabilitasyon sürecine geldiğinde hasta çok büyük problemlerle karşılaşabiliyor. Örneğin dışarıda tedavi olan birinin kolu tam hareket açıklığına ulaşamaz ve halk arasında denilen tabirle 'sakat' kalabilir. Bunun sonradan geri sönüşümü de olmuyor ve ameliyatla dahi düzeltilemez durumlar ortaya çıkıyor. Eğer bu genç bir hasta olursa ömür boyu bu engeliyle yaşar. Tabi biz bunun rehabilitasyon kısmında görev alıyoruz. Bazı kişiler bileğini doğru dürüst kullanamaz. Biz bu noktada devreye giriyoruz. Verdiğimiz egzersizlerle, masajlarla kişiyi sosyal yaşamına en kısa zamanda katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sosyal hesaplarında özellikle tedavi süreci ile ilgili sıkça sorularla karşılaştıklarının altını çizen Yağız, "Sosyal medyada tek seansla bel ağrısı tedavisi ya da tek seansla boyun ağrısı tedavisi olan paylaşımları doğru bulmuyorum. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü bizim hastalıklarımız genellikle kronik hastalıklar ve bu kronik hastalıkların tedavileri de uzun sürer. Kimseye bu kadar sürede iyileşebilirsin diyemeyiz. Kişi kendi tedavi sürecinde ilerleme gösterdikçe karar veriyoruz" dedi.

(ATL-MSA-Y)