Liv Hospital Hastanesi 'Afet ve Kriz Durumlarında İnsan Kaynaklarının Rolü' Sempozyumu Düzenledi

GAZİANTEP'te Liv Hospital Hastanesi tarafından 'Afet ve Kriz Durumlarında İnsan Kaynaklarının Rolü' sempozyumu düzenlendi.

Gaziantep Özel Liv Hospital Hastanesi tarafından İnsan Kaynakları Platform Başkanı Tuncay Bakkaloğlu, Liv Hospital Hastanesi Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı, ve insan kaynakları uzmanlarının katılımı ile 'Afet ve Kriz Durumlarında İnsan Kaynaklarının Rolü' sempozyumu düzenlendi. Sempozyum kapsamında ileride meydana gelebilecek deprem, yangın, salgın hastalıklar gibi afet ve kriz durumlarında insan kaynakları yöneticilerinin alması gereken önlemler, yapılacak çalışmalar ve organize süreci ele alındı.

Sempozyum ile ilgili bilgiler veren Liv Hospital Hastanesi Gaziantep Genel Müdürü Cemal Çaparuşağı, amaçlarının afet ya da kriz durumlarında insan kaynaklarının alması gereken önlemler ve gelecek planlaması olduğunu söyleyerek,"Sempozyumumuz deprem sonrası afet ya da kriz durumlarında insan kaynaklarının rolü alması gereken önlemlerle ilgili güçlü insan kaynakları yöneticileri ile bir araya gelerek geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. İnsan kaynakları bu tür süreçlerde hangi rolleri alıyor, ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyor bunları konuştuk. Özellikle ileriye dönül hangi önlemlerin alınması gerektiğini de konuştuk. Doğal afetlerde insan kaynakları buradaki ekipleri nasıl yönetmeli ve ne gibi organize etmeli bunlar ele alınıyor. Gelecek planlaması bu konu için çok önemli"diye konuştu.