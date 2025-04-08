Lise Öğrencilerine Kanser Taramaları Eğitimi

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 150 lise öğrencisine kanser taramaları ile ilgili eğitim verildi

ANKARA - Törekent Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 150 lise öğrencisine kanser taramalarıyla ilgili bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği kapsamında, Törekent Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 150 lise öğrencisine kanser taramalarıyla ilgili bilinçlendirme eğitimi verildi. Eğitimde, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yapılan kanser taramaları, hangi yaş aralığının hangi kanser taramalarına uygun olduğu ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verildi. Eğitime, Sincan İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Celal Almaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Tüm Sincan'ımızı taramayı hedefliyoruz"

Programın Kanser Haftası özelinde düşünülerek gerçekleştiğini belirten Almaz, "Gençlerimizi bilgilendirirsek, onların ulaştığı her yerde sanki bizim birer gönül elçimiz gibi birer KETEM Gönüllüsü olarak onlardan bu şekilde yararlanmayı planladık. Önce kendilerinden başlayarak, yakın annelerinden, babalarından, 1'inci derece akrabalarından başlayarak kendi komşularına yayılacağız. Bir dalga etkisi oluşturarak, tüm Sincan'ımızı taramayı hedefliyoruz. Sincan'ımızda şu an 2 tane Sağlıklı Hayat Merkezi'miz var. 600 bin kişilik bir Sincan nüfusuna ulaşmanız çok uzun süreler alıyor. Kanserde de malumunuz erken teşhis çok önemli. Amacımız insanlara, halkımıza çok kısa bir sürede ulaşabilmek. Bunun için de gençlerimizin enerjisinden faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KETEM'lerde 3 kanser türüne tarama yapıyoruz"

KETEM'lerin, kanser taramaları yapan Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezleri olduğunu söyleyen Sorumlu Hekim Filiz Erginbaş ise, "KETEM'lerde 3 kanser türüne tarama yapıyoruz. Bunlar meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri. Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini KETEM gönüllüsü olarak tanımlamak istedik. İlk amacımız aslında geleceğin sağlıkçısı olacak öğrencilerimize kanserin tanımını bilmelerini, kanser hastalığını bilmelerini, kanser erken teşhisin önemini kavramalarını ve kanser taramaları hakkında bilgilendirmek. KETEM gönüllüsü yaptığımızda da bu farkındalıklarını en yakınlarından başlayarak çevrelerine duyurmalarını istiyoruz. Böylece kanser taraması zamanı gelen yakınlarının KETEM'lerimizden hizmet almasını istiyoruz" dedi.

"Bundan sonraki süreçte etrafımı da bilgilendirmek istiyorum"

Sağlık Bölümü'nde Ebe Yardımcılığı okuyan Sümeyye Karakaya da daha önce meme kanseri hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını ifade ederek, "Buraya geldiğimden dolayı çok mutluyum. Bana yeni şeyler kattığını düşünüyorum. Meme kanserinin hem erkeklerde hem kadınlarda görülmesi ve yaş aralıkları benim çok dikkatimi çekti. Bundan sonraki süreçte etrafımı, çevremi daha bilinçli bir şekilde onları da bilgilendirmek istiyorum. Bence benim yaşımdaki kişiler, arkadaşlarım bu konuda erkek olsun kadın olsun bilgi sahibi olması gerekiyor" diye konuştu.

Hemşire Yardımcılığı bölümünde olan Ebrar Başak Sezer, "Benim için çok güzeldi. Yeni şeyler öğrendim. Kendime katkısı oldu bunların. Herkese tavsiye ederim buraya gelip bu bilgileri almasını. Meme kanserinde kendimizin tedavi edebildiğinizi öğrendim. Bu benim için çok iyi oldu ve başka kişilere de bunu aktaracağım için mutluyum" şeklinde konuştu.

Sağlık merkezi gezdirilerek HPV sürüntü alımı, mamografi cihazının kullanımı ve sunulan diğer sağlık hizmetleri öğrencilere tanıtıldı. Eğitim sonunda ise her bir öğrenci KETEM gönüllüsü oldu ve edindiği bilgileri ailesine ve çevresine aktaracak farkındalığı kazandı.