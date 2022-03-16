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Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor

İhlas Haber Ajansı - Emre Can Bayram - Sağlık
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Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor Zonguldak'ta yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller kokteyl yapımına kullanılan Lime Limonuna yoğun ilgi gösterdi.

ZONGULDAK (İHA) - Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller kokteyl yapımına kullanılan Lime Limonuna yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta otellerde kokteyl yapımına kullanılan ve yurt dışından ithal edilen Lime Limon tezgahlarda yerini aldı.

Tanesi 4 TL'den satılan Lime Limona otellerde yoğun ilgi gösteriyor.

Öte yandan yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller, Kokteyl yapmak için manavlardan kasa kasa Lime Limon alıyor.

Esnaf Hüseyin Akgöz, "Lime Limon yurt dışından ithal edilen bir ürün. Genellikle lüks otellerde kullanılıyor. İlgi var. Genellikle bilen kişiler gelip alıyor. Değişik bir limondur içerisi yeşil oluyor. Normal limona göre tadı da biraz değişik oluyor. Otellerde kokteyl yapımı olarak kullanılıyor. Fiyatı 4 TL"dedi.

Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor

Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor

Lime limonuna yoğun talep... Oteller kasa kasa alıyor

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Sağlık

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