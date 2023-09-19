Libya'da sel felaketinin ardından zehirlenme vakaları kontrol altına alındı

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde kirli su nedeniyle görülen zehirlenme vakalarının kontrol altına aldığını duyurdu.

Libya hükümetine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ulusal Birlik Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhyiddin Nuveyci'nin açıklamalarına yer verildi.

Nuveyci, afet bölgelerindeki çevresel durumun istikrarlı olduğuna işaret ederek, "Ülkenin doğusunda selden etkilenen bölgelerde kirli sudan kaynaklanan zehirlenme vakaları kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Bölgede, Sağlık Bakanlığına ait 8 sahra hastanesinin aktif olduğunu aktaran Nuveyci, meydana gelen seller ve su baskınları sonucu herhangi bir salgın hastalığa rastlanmadığını belirtti.

Nuveyci, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin, bölgedeki hastanelerin en kısa sürede yeniden açılması için gerekli restorasyon ve bakım çalışmalarını değerlendirdiğini ifade etti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi, Derne'de kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması nedeniyle 150 zehirlenme vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporunda, Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketi nedeniyle 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edilmişti.