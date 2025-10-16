Haberler

Leyla Kızıltaş: Erken Tanı ile Meme Kanserini Yenmek Mümkün

Ankara'da erken evrede meme kanseri teşhisi konulmasının ardından 3 ayda sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi öğretmen Leyla Kızıltaş, kendi kendine muayenenin önemine dikkat çekti. Kızıltaş, hastalığı yenerken çocuklarının motivasyonunun büyük rol oynadığını belirtti.

ANKARA'da duşta kendi kendine yaptığı muayenede sol göğsünde kitle fark edince hastaneye başvuran ve meme kanseri teşhisi konulan Leyla Kızıltaş (40) ameliyat ve ardından gördüğü tedaviyle 3 ayda sağlığına kavuştu.

2 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Leyla Kızıltaş, geçen mart ayında duşta kendi kendine yaptığı muayene sırasında sol göğsünde kitle fark etti. Hastaneye başvuran Kızıltaş'a yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri erken evre tanısı konuldu. Kızıltaş, özel hastanede gerçekleştirilen ameliyat ve ardından uygulanan tedaviyle 3 ayda sağlığına kavuştu. Hastanede kontrolleri süren Kızıltaş, ilk teşhis konulduğunda büyük şok yaşadığını anlatarak, "Bence kadın kendi vücudunu en iyi tanıyandır. Elle muayene çok önemli ve çok basit. Erken tanı hayat kurtarıyor. Beni bu süreçte en çok motive eden de çocuklarımdı. Çünkü anne olunca bir şey gelirse başınıza ilk aklınıza gelen çocuklarınız oluyor. Onlar için ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Kendimi motive etmemin de iyi olmaya çalışmamın da bir an önce iyileşmek istemenin de tek sebebi çocuklarım. Doktorum da bir anne, duygularımı anladığı için bu konuda çok destek oldu bana" dedi.

Kızıltaş, operasyona iyileşeceğini düşünerek hazırlandığını söyleyerek, "Mastektomi ameliyatı oldum ve göğsüm tamamen alındı. Lenf bezlerine de bakıldı ama onlarda sorun çıkmadı. Operasyondan sonra her şeyin geçici olduğunu düşündüm. Geçti, gitti diye düşündüm. Tabii bir süre sol kolumu kullanamadım. Fiziksel görünümüm değişti; ama eşimin 'böyle de güzelsin' demesi, çocuklarımla seçtiğimiz peruklar beni motive etti. Bu süreci yaşayan kadınlar; korkmasınlar, hayata sıkı tutunsunlar. 'Anı yaşasın herkes' diyorum. Çünkü hayat çok hızlı akıyor ve her şey olabiliyor. Sevdiklerinizle birlikte olmak çok önemli. Bu hastalıktan sonra yolda gördüğüm benim gibi olan birilerine sarılmak istiyorum. 'Korkma ben de buradayım' demek istiyorum" diye konuştu.

'MEME KANSERİ GENÇ YAŞTA KARŞIMIZA ÇIKIYOR'

Leyla Kızıltaş'ın operasyonunu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise son yıllarda meme kanserinin çok genç yaşlarda ortaya çıkmaya başladığını söyleyerek, "Kadınlarda en sık görülen kanser grubundan. Bunun için sürekli biz doktorlar, 'erken tanı hayat kurtarır' diye tarama testlerini yaptırmalarını ya da en azından kendi kendilerine meme muayenelerini yapmalarını öneriyoruz. Kendi kendine meme muayenesi yapmak demek aslında her kadının haftalık banyosunda ya da ayda bir kez ellerini başının arkasına alarak meme dokusunu kendi kendine muayene etmesiyle takip edeceği bir süreç. Meme kanseri erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalıktır. Cerrahi operasyonlarda eskiden tüm memeyi çıkarıyorduk; ancak şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber, memeyi koruyucu operasyonlar yapabiliyoruz. Koltuk altını koruyucu operasyonlar yapabiliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle meme kanserini çok daha kolay tedavi edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

