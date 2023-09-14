Lenfoma Kanseri Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Hematoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nergiz Erkut, lenfoma kanserinin kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler ile tamamen iyileşebilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Hematoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nergiz Erkut, lenfoma kanserinin kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler ile tamamen iyileşebilen bir hastalık olduğunu belirtti.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Erkut, lenfomanın artık tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, lenfoma kanserinin görülme sıklığı tipine ve coğrafi bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterdiğini aktardı.

Lenfomanın bir dizi farklı etken nedeniyle ortaya çıkabilen bir kanser türü olduğunu vurgulayan Erkut, "Bu nedenler arasında radyasyon maruziyeti, kimyasal ve toksik maddelere maruz kalma, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV), Epstein-Barr virüsü, Hepatit C virüsü gibi mikropların etkisi, romatoid artrit, Sjögren sendromu, sistemik lupus eritematozis ve çölyak hastalığı gibi otoimmün hastalıklar hatta organ nakli gibi faktörler yer almaktadır ancak birçok lenfoma vakasında kesin bir neden belirlenemez." ifadelerini kullandı.

Erkut, hastaların başvurduğu semptomlar arasında açıklanamayan ateş, boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde lenf nodlarında şişlik, belirgin halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi, kilo kaybı, inatçı kaşıntı, öksürük ve nefes darlığı bulunduğuna dikkati çekti.

Lenfomada hastanın tıbbi hikayesi, fizik muayene bulguları ile tanı konduğunu belirten Erkut, şunları kaydetti:

"Lenfomanın tedavisi tipine ve evresine göre değişiklik gösterir. Tedavimizde kanser hücrelerini öldüren kemoterapi, yüksek enerji ile kanser hücrelerini hasarlayan radyoterapi ve kanser hücrelerini immün sistem hücreleri yardımıyla ortadan kaldıran immünoterapi yer almakta. Ayrıca son zamanlarda kanser hücrelerinin büyüme ve çoğalmasını engellemek için hedefe yönelik tedaviler de giderek yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Eğer bu tedaviler ile yanıt alınmazsa ya da hastalık tekrarlarsa uygun olan hastalara kök hücre nakli önermekteyiz. Bu hastalarımıza hastalık tipine, hastalık durumuna ve verici varlığına göre otolog kök hücre nakli ya da allojenik kök hücre nakli yapıyoruz. Sonuç olarak lenfoma tüm yaş grubunda görülebilen bir kanserdir. Son zamanlarda gerek hastalığa sebep olan etkenlere maruziyetin gerekse tanı konulmasının artması nedeniyle giderek daha yaygın olarak teşhis edilmekte."