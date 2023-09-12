Kuveyt Sağlık Bakanı, Çin ile Sağlık İşbirliğini Güçlendirmeyi Dile Getirdi

Kuveyt Sağlık Bakanı Ahmad Al-Awadhi, Çin ile sağlık alanında işbirliğini güçlendirme umudunu dile getirdi. Çinli sağlık ekiplerinin Kuveyt'e yardım etmeye başlamasının 47. yıl dönümü anısına yapılan törende açıklama yaptı.

KUVEYT, 12 Eylül (Xinhua) -- Kuveyt Sağlık Bakanı Ahmad Al-Awadhi, Çin ile sağlık alanında işbirliğini güçlendirme umudunu dile getirdi.

Sağlık bakanı, Çinli sağlık ekiplerinin Kuveyt'e yardım etmeye başlamasının 47. yıl dönümü anısına Pazartesi günü düzenlenen bir törende söz konusu açıklamayı yaptı. Bakan, sağlık ekiplerinin seferber edilmesinin "iki ülke arasında sağlık alanında varılan mutabakata dayalı işbirliğinin bir örneği" olduğunu söyledi.

Al-Awadhi, Çinli sağlık ekibinin, geleneksel Çin tıbbındaki profesyonel becerileriyle hastalara tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sağlayan saygıdeğer bir çalışma modelini temsil ettiğini belirtti.

Çin'in Kuveyt Büyükelçisi Zhang Jianwei ise Çin'in Kuveyt'e 300'ü aşkın sağlık personeli gönderdiğini ve son 47 yılda Kuveyt'te bir milyondan fazla hastayı tedavi ettiğini söyledi.

Zhang, Çinli sağlık ekiplerinin başarısının, iki hükümetin güçlü destekleri sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

Çin'in Jilin Eyaleti Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Zhang Li, törende yaptığı konuşmada iki ülke arasında uzun süreli bir dostluğun bulunduğunu vurguladı.

Jilin eyaleti 1993 yılından bu yana Kuveyt'teki bir fizik tedavi hastanesine, geleneksel Çin tıbbı tedavisi uygulamaları için beş grup halinde 239 uzman gönderdi.