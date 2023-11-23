Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Ünkoç ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, sağlık sektörü ile sanayi arasındaki iş birlikleri ve ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya İl Sağlık Müdürü ve Destek Hizmetleri Başkanı Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Ünkoç ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Emin Yüce ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin, konuklarına sanayi bölgesinin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Sağlık sektörü ile sanayi arasındaki muhtemel iş birlikleri ve ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Ünkoç, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölge sanayisinin desteklenmesi adına iş birliği fırsatlarını değerlendirmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Tolga Eskioğlu, "Dr. Ertuğrul Ünkoç ve Mehmet Eşsiz'in Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ne gerçekleştirmiş oldukları nezaket ziyareti bizler için memnuniyet kaynağı. Ziyaretleri sırasında bizlere ayırdıkları zaman, sağlık sektörü ile sanayi arasındaki iş birliklerini ve potansiyel ortak projeleri değerlendirmemize fırsat sundu. Değerli ziyaretiniz için teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerin ardından ziyaret son buldu. - KÜTAHYA