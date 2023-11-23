Kütahya'da Narkotik Polisi Anne Projesiyle Eğitim Programı Gerçekleştirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 30 veli ve öğretmene uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında eğitim programı düzenledi. Dumlupınar Ortaokulu ve Emine Arıoğul İlkokulu'nda gerçekleştirilen faaliyetlerde bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı, broşür dağıtıldı ve UYUMA aplikasyonu tanıtıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında 30 veli ve öğretmene eğitim programı gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Dumlupınar Ortaokulunda 12 veli ve öğretmen ile Emine Arıoğul İlkokulunda 18 veli ve öğretmene En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi, bilgilendirici broşür dağıtıldı. Ayrıca UYUMA aplikasyonu tanıtıldı - KÜTAHYA