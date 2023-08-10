Kütahya'da Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Çeltikçi köyü muhtarı Mehmet Dinçer (61) hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ve önce Gediz Devlet Hastanesi ardından da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Dinçer tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Üç dönemdir Çeltikçi Köyü Muhtarlığını yürüten Mehmet Dinçer'in vefat haberini alan muhtar arkadaşları ve yakınları üzüntüye boğulurken, Dinçer Gediz protokolünün katılımı ile kılınan cenaze namazı sonra Çeltikçi köyünde toprağa verildi.