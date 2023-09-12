Kuşadası'nda psikolojik rahatsızlığı bulunan hasta hastaneden kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir hasta, tedavi için götürüldüğü hastanede sedyede yatarken aniden ayağa kalkarak kaçtı. Hasta, bahçede bulunan yamaçtan yaklaşık 20 metre aşağıya düştü ve baygın halde tekrar hastaneye getirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan bir hasta, tedavi için götürüldüğü hastanede sedyede yatarken aniden ayağa kalkıp kapıdan koşarak kaçtı. Hastane bahçesinde bulunan yamaçtan yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlanan hasta, itfaiye ekipleri ve sağlık personeli tarafından baygın vaziyette kaçtığı hastaneye geri getirildi.

Edinilen bilgiye göre; bir süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunan D.Ç. isimli şahıs tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi. D.Ç. tedavisi başladıktan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle sedyeden kalkarak hastane koridorunda koşmaya başladı. Hastane kapısından dışarı çıkan D.Ç., bahçede bulunan yamaçtan yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlandı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarla izlediği olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan D.Ç.'nin yardımına hastanedeki sağlık görevlileri koştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yamaçtan sedyeyle çıkarılan D.Ç. kaçtığı hastanede yeniden tedavi altına alındı. - AYDIN