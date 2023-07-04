Kuşadası'nda Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.