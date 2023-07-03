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Kuşadası'nda boğulma tehlikesi geçiren genç ambulans helikopterle Manisa'ya götürüldü

Kuşadası'nda boğulma tehlikesi geçiren genç ambulans helikopterle Manisa'ya götürüldü

Sağlık Haberleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 15 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç, ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Manisa'ya götürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki sahilde denize giren A.T. boğulma tehlikesi geçirdi.

Sudan çıkarılan A.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen gencin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Sağlık

Kuşadası Manisa Aydın Sağlık Haberler

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