Kuşadası'nda balık tezgahlarında sağlık ve hijyen denetimi yapıldı

Kuşadası Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki kapalı pazar yerinde bulunan balık tezgahlarında sağlık ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimde, satışa sunulan balıkların boyları da ölçülerek yasal sınırlara uygunluğuna bakıldı.

Kuşadası Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki kapalı pazar yerinde bulunan balık tezgahlarında sağlık ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimde, satışa sunulan balıkların boyları da ölçülerek yasal sınırlara uygunluğuna bakıldı.

Türkiye'de denizlerdeki av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Kuşadası'nda balıkçı tekneleri avlanmak için denize açıldı. Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü, balık neslinin korunması ve vatandaşların deniz ürünlerine sağlıklı yollardan ulaşması için kentteki pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgahlarda denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede ekipler son olarak kent merkezindeki kapalı pazar yerinde balık tezgahlarına denetim gerçekleştirdi. Denetimde, tezgahlarda avlanması yasak türlerin olup olmadığı kontrol edildi.

Kuşadası'nda balık tezgahları halk sağlığına uygun

Uygunsuz bir durumun belirlenmediği denetimde, satışa sunulan balıkların tazeliği ve halk sağlığı açısından uygunluğuna bakıldı. Tezgahlardaki balıkların boyları tek tek ölçüldü. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tezgah sahiplerini genel temizlik kuralları konusunda bilgilendirdi. Denetimde tezgahların hijyen kurallarına ve halk sağlığına uygun olduğu görüldü. - AYDIN