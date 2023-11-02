Kuşadası Devlet Hastanesi, HIMSS Türkiye Ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Dijital Hastane' unvanını kazandı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anne Dostu Hastane Programı' kapsamında da 'Anne Dostu Hastane' unvanına layık görüldü.

Kuşadası Devlet Hastanesi 'ne "Anne Dostu Hastane" ve "Dijital Hastane" unvanları verildi.

HIMSS Türkiye Ekibi işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'ne HIMSS Türkiye temsilcileri tarafından yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirildi. Hastane 2022 yılında güncellenen EMRAM Seviye 6 kriterlerini karşıladığını pratikte başarılı bir şekilde göstererek, HMSS Seviye 6 hastanesi olarak tanınmaya hak kazandı.

"Anne Dostu" unvanı da kazandı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan "Anne Dostu Hastane Programı" programı doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, Kuşadası Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" unvanına hak kazandı. Hazırlanan sertifika İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Enver Pekmez'e takdim edildi. - AYDIN