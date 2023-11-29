Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi 'HİMSS EMRAM Seviye 6 Dijital Hastane Ödülü'nü aldı.

Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen '2023 HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nda hastanelere dijital hastane çalışmalarında gösterdikleri başarı nedeniyle almaya hak kazandıkları HIMSS seviye 6 ve 7 validasyonu ödülleri takdim edildi. HIMSS Seviye 6 validasyonu almaya hak kazanan Kuşadası Devlet Hastanesi'nin ödülü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz tarafından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Uyar'a verildi. HİMSS Seviye 6 ödülünün Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kazandırılmasında emeği geçen personeller adına Bilişim Sistemleri Mühendisi Mehmet Ali Koşum, Bilgisayar Teknikeri Muharrem Çocuk ve Kuşadası Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Personeli Cemal Usta da törene katılarak ödül heyecanına ortak oldu. - AYDIN