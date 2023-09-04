Kuşadası Belediyesi'nden sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitimleri

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda bulunan Anne Baba Çocuk Merkezi'nde yetişkinlere yönelik ücretsiz olarak sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitimleri düzenleniyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda bulunan Anne Baba Çocuk Merkezi'nde eğitim ve atölye çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda merkezde, yetişkinlere yönelik ücretsiz olarak sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitimleri düzenleniyor.

Halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam eden Kuşadası Belediyesi'nin Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda bulunan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisinde hizmete açtığı Anne Baba Çocuk Merkezi'nde yetişkinlere yönelik ücretsiz olarak verdiği sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi eğitimleri sürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nde görevli uzman diyetisyenler Aysen Arıcan Öz ve Melisa Akol Demir tarafından pazartesi günleri gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara besin grupları, beslenmede ölçü birimleri ve dengeli beslenme konularında bilgiler veriliyor.

Kronik ve metabolik hastalıklara karşı dengeli beslenme alışkanlığı kazanmanın önemine de dikkat çekilen eğitimden sonraysa bireysel diyetisyenlik hizmeti almak isteyenler için randevu oluşturuluyor.

Anne Baba Çocuk Merkezi'ndeki eğitim ve atölye çalışmalarına kayıtlar, 444 71 14 numaralı Güvercin Masa çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.