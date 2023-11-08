Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan Evde Bakım Birimi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip, düzenli olarak kişisel bakım, berber ve kuaförlük hizmeti vermeyi sürdürüyor. Üç aydır devam eden hizmetten bugüne kadar 153 kişi faydalandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan Evde Bakım Birimi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip, düzenli olarak kişisel bakım, berber ve kuaförlük hizmeti vermeyi sürdürüyor. Üç aydır devam eden hizmetten bugüne kadar 153 kişi faydalandı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi, kentte yaşayan hasta, engelli ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kişilere sunduğu hizmetleri çeşitlendirmek amacıyla 3 ay önce kadrosunu genişletti. Bu kapsamda birim bünyesinde berber ve kuaför personeli istihdam edildi. Güvercin Masa'nın 444 71 14 numaralı telefonu üzerinden yapılan başvurular doğrultusunda belirlenen kişileri evlerinde ziyaret ederek kişisel bakımlarını yapan ekip, bugüne kadar 153 kişiye hizmet verdi. Evde Bakım Birimi'nin güler yüzlü ve yardımsever personeliyle verdiği hizmetten faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN