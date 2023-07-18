Kuşadası Belediyesi Çocuklara Süt Desteği Projesi

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan çocukların sağlıklı beslenmelerine ve kemik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla başlatılan süt desteği projesi 4 ayı geride bıraktı. Her ay 900 hanenin kapısını çalan Kuşadası Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 30 bin litrenin üzerinde sütü çocuklara ulaştırdı.

Kuşadası Belediyesi'nin, dar kesimli ailelerin 2-5 yaş arası çocukları için başlattığı süt desteği projesi sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel'in öncülüğünde 'Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor' sloganı ile başlatılan proje çerçevesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-5 yaş arası her bir çocuk için aylık 8 litre sütü imza karşılığında ailelere teslim ediyor. Bu ay ilk olarak İkiçeşmelik ve Hacıfeyzullah mahallelerinde dağıtım gerçekleştiren ekipler, belirlenen program dahilinde kentin diğer mahallelerinde yaşayan çocuklara da sütlerini ulaştırmaya devam ediyor. 5'inci ayına giren süt desteğinde bugüne kadar 1002 çocuk için 900 haneye 30 bin litrenin üzerinde süt ulaştırıldı.

Süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler 'sutdestegi.kusadasi.bel.tr' adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor. - AYDIN