Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor

Suriye'de tarihi görüntü
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Kuru Kayısı İhracatında Kapsamlı İnceleme Süreci Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın coğrafi işaretli kuru kayısısı, ihracat öncesinde titiz bir analiz sürecinden geçiyor. 2024 yılında 76 bin 926 ton kayısı ihracatı ile 410 milyon 891 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Kalite yönetim uzmanı, ürünlerin pestisit analizi gibi incelemelerden geçirildiğini belirtiyor.

Kuru kayısıya ihracat öncesi kapsamlı inceleme

MALATYA - Malatya'nın coğrafi işaretli kuru kayısısı ihracat öncesi titiz bir analiz sürecinin ardından dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, 2024 yılı itibariyle 76 bin 926 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, 410 milyon 891 bin dolar gelir elde edildi. Malatya'da, ihracattaki liderliğini sürdürerek kent ekonomisinin belkemiği durumunda olan kuru kayısı titiz bir analiz sürecinin ardından ise dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Kayısının hem naturel hem de kuru şekliyle Makimtek Analiz'in Malatya Laboratuvarında yapılan detaylı bir analizin ardından tüketiciye ulaştırıldığını belirten kalite yönetim uzmanı Büşra Özbaş Çerdik, ihracata hazırlanan her gıda ürününün başta pestisit analizi olmak üzere bir dizi incelemeye tabi tutulduğunu söyledi.

Çerdik, Malatya'nın en önemli ihracat ürünü olan kuru kayısının kapsamlı bir analizi tabi tutulmasının ardından tüketiciye ulaştırıldığına vurgu yaptı.

Kuru Kayısı İhracatında Kapsamlı İnceleme Süreci Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Sağlık
img

İddialar sonrası ilk kez birlikte görüntülendiler!
img

Esnek çalışmanın detayları ortaya çıktı
img

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.