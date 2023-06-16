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Kurbanlık Hayvanlar Sağlık Kontrolünden Geçiriliyor

Kurbanlık Hayvanlar Sağlık Kontrolünden Geçiriliyor

Sağlık Haberleri

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurbanlık hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ekipler, kurban pazarındaki tüm hayvanların sağlık durumu, aşı kartları ve nakil belgeleri tek tek kontrol ediyor. Kesim esnasında hayvanların kaçma olasılıklarına karşılık görev yapacak yakalama timi oluşturulurken, kesim alanlarında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz sağlık durumuna karşı da ambulans bekletiliyor.

p> Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurbanlık hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Ekipler, kurban pazarındaki tüm hayvanların sağlık durumu, aşı kartları ve nakil belgeleri tek tek kontrol ediyor. Kesim esnasında hayvanların kaçma olasılıklarına karşılık görev yapacak yakalama timi oluşturulurken, kesim alanlarında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz sağlık durumuna karşı da ambulans bekletiliyor.

Öte yandan, kurban kesim ve satış alanının Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından parselasyon çalışmaları da yakın zamanda tamamlanmıştı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alanda gerekli denetim ve güvenlik tedbirlerini alırken, bölgenin temizliği ve atıkların toplanması da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Bölgenin, haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlanması ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlanıyor.

Belediyenin ekipleri, kurban satış ve kesim alanındaki çalışmalarıyla, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik şekilde yapmalarını hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Kartal Belediyesi Sağlık Haberler

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