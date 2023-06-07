Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları veteriner hekim anlattı

SİVAS Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların kurbanlık hayvan arayışı arttı. Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları veteriner hekim anlattı.

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Veteriner Hekim İlayda Çetinbaş, hayvan sağlığının yanı sıra yaşının da önemli olduğunu söyledi. Kurbanlık hayvanın organları ve uzuvlarının tam olması gerektiğini ifade eden İlayda Çetinbaş, "zayıf olmaması gerekiyor. Hayvanların yaşı bizim için çok önemli. Bu bir ibadet olduğu için yaşlı hayvanlar ve çok genç hayvanlar kesilmez. Büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurması gerekiyor bunu da önde bulunan dişlere bakınca anlayabiliyoruz. Küçükbaş kurbanlıklarda ise bir yaşını doldurması kurban olması için yeterlidir" dedi.

"Şap hastalığı maalesef bu dönemde çok yaygınlaştı"

Yaklaşan bayram öncesi şap hastalığının gündeme geldiğini belirten Çetinbaş, "Şap hastalığı maalesef bu dönemde çok yaygınlaştı. Ülkemize dışardan bir virüs geldi ve biz Türk Veteriner Hekimleri olarak aşı üretiyoruz. Şap hastalığının belirtileri ayaklarda topallama ile başlar. Hayvanın ateşi yükselir ve ağızda yaralar görülür. Bu hastalığın insanlara bulaşma ihtimali yoktur. Hayvan alırken dişi ise gebe olup olmamasına, şap ve tüberküloz hastalığına dikkat edilmesi gerekiyor. Tüberküloz dişi ve yaşlı hayvanlarda çok görülen bir hastalık. Bu hastalığı ciğerlerinden anlayabiliriz. Şartlı kesim yöntemiyle kesilir ve kavurma usulüyle yenilebilir" ifadelerine yer verdi.

"Etler, kesildikten sonra dinlendirilmeli"

Kurban edilen hayvanın etlerinin daha lezzetli olması için dinlendirilmesi gerektiğini belirten Çetinbaş, "Kurban kesildikten sonra serin bir yerde 1 veya 2 saat etin dinlenmesi gerekiyor. Kestikten sonra hemen yenilmesini biz asla tavsiye etmiyoruz. Önce kurbanı kesiyoruz, 1 veya 2 saat dinlendiriyoruz sonra buzluklara kaldırıyoruz. Biz Veteriner Hekimler olarak bir gün sonra yenmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kurbanlık hayvanın kesilirken dikkat edilmesi gereken hususları aktaran kasap Ahmet Sönmez ise, "3 yaşından küçük hayvan kurban olmaz. Vatandaşlarımız mezbahaneler de kesiyor. Köylerde kesenler ise traktörlerin arkasına takılan vinçlerle bağlayıp kesmesi daha kolay ve temiz oluyor. Hayvana eziyet edilmemiş oluyor. İple kesme yöntemi artık kalmadı. Hayvana eziyet oluyor, insanlara da zorluk oluyor. Traktörle, vinçle kesmek daha kolay. Hem hayvan eziyet çekmiyor, hem de kasap yorulmuyor ve kendini yaralamıyor" dedi.