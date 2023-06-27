Kurban Kesiminde Kör Bıçak Kullanmayın

Kurban kesiminde asla kör bıçak kullanmayın "Kör bıçakla kesim yapılması hayvana acı çektirir"

Hayvana eziyet çektirmemek için kurban kesilecek bıçakların biletilmesi tavsiye ediliyor

Bıçak bileme esnafı Melih Başak:

"İşin meslek sırrı bıçağın açısının iyi verilmesidir"

ESKİŞEHİR - Bileme ustaları, kurbanlıklara eziyet vermemek için bıçakların bilenip keskin hale getirilerek kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Kurban Bayramı'na az süre kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk yaşanıyor. Kimi vatandaş kurbanını kesecek elindeki bıçağı bilettirmeyi, kimileri de yeni bıçak almayı tercih ediyor. Bıçak bileme ustaları makinenin başına geçerek vatandaşların getirdiği kör bıçakları kullanıma hazır hale getiriyor. Eskişehir'de yıllardır bıçak bileme esnaflığı yapan Melih Başak, kurban keserken hayvana acı çektirmemek için kör bıçakların bilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban kesecek vatandaşların bilinen sabit bıçak bileyicilere gitmelerini tavsiye eden Başak, mahalle aralarında kurulan seyyar bileyici tezgahlarının tercih edilmemesini ifade etti. Vatandaşların bilenmesinden memnun kalmadıkları bıçaklarını bile tekrar biletme durumlarının olduğunu kaydeden Başak, şöyle konuştu:

"İşin meslek sırrı bıçağın açısının iyi verilmesidir"

"Vatandaşlarımıza sabit yerlerdeki bıçak bileme ustalarına gelmelerini tavsiye ediyoruz. Mahallelerde kurulan seyyar bileyicilere gitmesinler. Çünkü Kurban Bayramı geçtikten sonra seyyar tezgahları kaldırıyorlar. Ortalıktan kayboluyorlar. Bizim gibi sabit bileyicilere geldikleri zaman vatandaş bıçaktan şikayet etse bile ben tekrardan bıçakları bileyip teslim edebiliyorum. İşin meslek sırrı aslında bilerken bıçağın açısının iyi verilmesidir. Bizim makinelerde böyle yapılıyor. Vatandaşlar evlerine tam manasıyla kaliteli bileme aleti almaları lazım. Kasaplar için bıçak bilemenin önemi hayvana eziyet çektirmemektir. Ev kullanıcıları için de kurban kestikten sonra etlerini parçalayacak. Uğraşmamaları adına bıçaklarını bize getirip kesin hale sokacağız. Bıçakları kesin hale getirdikten sonra da evde rahatlıkla etlerini doğrayabiliyorlar. Satırlarıyla da et kemiklerini rahatça kırabiliyorlar."

"Kurbanlığa eziyet çektirilmemeli"

Başak, kör bıçakla kurban kesiminin yapılmamasını vurgulayarak hayvana eziyet çektirilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Kör bıçakla hayvana birebir can çektirirler. Hayvana eziyet çektirmemeleri açısından kesinlikle keskin bir bıçak olması lazım. Ayrıca vatandaşlarımızın kör bıçağı kendilerine kaçırma ihtimali de var. Kör bıçakla et kesmeye çalışanlar kendi canını yakıyor, yaralanabiliyor. Kaliteli bıçak alarak sabit bileme yerlerine geldikleri zaman biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızla ilgilenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.