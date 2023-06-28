Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Bartın'da kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kocaeli'de bayram namazının ardından kurbanlıkların kesimine başlayan bazı vatandaşlar, hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralandı.

Parmağından, kolundan ya da bacağından yaralanarak Kocaeli Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaklaşık 40 yıldır kasaplık yapan Mehmet Çiftçi, gazetecilere, "Yanımda acemi çocuk vardı, et atınca o bıçağa değdi, bıçak da elime değdi. Öyle kendi kendimi kesmedim. Ben profesyonelim ama aceminin kazasına uğradım. Dikiş atıldı, pazartesi günü plastik cerrahi görecek. Görünmez kaza." diye konuştu.

Darıca ilçesinde de kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 10 kişi hastaneye başvurdu.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Emre Coşkun, kurbanlığı yatırmaya çalışırken elinde kesik oluştuğunu anlattı.

Coşkun, "Ufak kaza atlattık. Kaza yaşayan herkese geçmiş olsun. Hayvanı yatırırken acemiliğimize geldi. O da sağ olsun iyi niyet göstermedi." dedi.

Sakarya

Sakarya'da kesim sırasında yaralanan 34 vatandaş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi edilen Ahmet Cansız, etlerin parçalanması sırasında kesilen eline 3 dikiş atıldığını kaydetti.

Muhittin Kumlu, deri sıyırma işlemi sırasında yaralandığını aktararak, "Hayvanın yağını sıyırırken bıçak kaydı, kesti parmağı. Geldik dikiş attırdık." şeklinde konuştu.

Bolu

Bolu'da kurban keserken başta el, parmak, bacak olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelere geldi.

Yaralanan vatandaşların çoğunluğu il merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Köroğlu Ünitesinde tedavi edildi.

Elinden yaralanan Hamza Gülen, kesim alanına götürdükleri dananın kaçmaya çalıştığını ifade ederek, "Zinciri elimle tutuyordum. Dana kaçmaya çalışında zincir elimi kesti. Ama önemli bir şey yok." dedi.

Acemi kasabın kurban keserken elini yaraladığını anlatan Ramazan Göçen ise "Kesim esnasında hayvanın başını tutuyordum. Yanlışlıkla kasabın bıçağı parmağıma geldi. Kasabın acemiliği benim elimi kesti." diye konuştu.

Bartın

Bartın'da, kurban keserken kendini yaralayan 13 "acemi kasap" hastanelik oldu.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çeşitli hastanelere başvuran 13 kişi, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Yusuf Kocaer, evlerinin önünde kestikleri kurbanı bulunduğu yerden çektikleri sırada ipin kopması sonucu düştüğünü ve kolundan yaralandığını söyledi.

Kocaer, "Çok şükür ciddi bir şeyimiz yok. İpin kopmasıyla betona, kolumun üzerine düştüm. Çatlak oluşmuş, alçıya aldılar." dedi.