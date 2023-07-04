Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli'nde 19 bin 220 hastaya acil sağlık hizmeti verildi
Sağlık Haberleri
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince Kırklareli'nde kamu hastanelerinde 19 bin 220 kişiye acil sağlık hizmeti verildiği bildirildi. Ayrıca, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür edildi.
Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli'nde kamu hastanelerinde 19 bin 220 hastaya acil sağlık hizmeti verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada kamu hastaneleri acil servislerine 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde 19 bin 220 kişinin müracaat ettiği bildirildi.
Açıklamada, özverili çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
"Kırk Kalem Öğrenci Dergisi" yayımlandı
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Kırk Kalem Öğrenci Dergisi yayımlandı.
KLÜ'den yapılan açıklamada, derginin deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına ithaf edildiği belirtildi.