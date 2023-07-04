Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli'nde 19 bin 220 hastaya acil sağlık hizmeti verildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince Kırklareli'nde kamu hastanelerinde 19 bin 220 kişiye acil sağlık hizmeti verildiği bildirildi. Ayrıca, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür edildi.