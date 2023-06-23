Kurban Bayramı tatili sürecinde Konya'da sağlık ekipleri hazır bekletiliyor

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili sürecinde ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için aldığı tatil tedbirleri kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde araçlar ve sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Sağlık Bakanlığının, Kurban Bayramı tatili sürecince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için aldığı tatil tedbirleri kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde araçlar ve sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarını bağlayan Kulu Kavşağı'nda, helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve motorize ekipler, Karayolları Gültekin Topçam Bakım Evi park alanında konuşlandı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan paramedik Muhammed İpek, gazetecilere, bayram tatili süresince vatandaşların sağlığı ve sıhhati için sahada olacaklarını söyledi.

Trafik yoğunluğunda motosiklet ambulansların daha hızlı vakaya ulaştığını anlatan İpek, "Sıkışmalı kazalarda ise UMKE ekipleri medikal kurtarma işlemi gerçekleştiriyor. Kent merkezine uzak noktada olmamız dolayısıyla kara yoluyla Ankara'ya sevk edilmesi 1 saati aşıyor. Bu süreyi kısaltmak içinde ambulans helikopterimizin yardımıyla hasta, şehir hastanelerimize 15-20 dakika gibi kısa sürede ulaştırılıyor. Vatandaşlardan bayram tatili sürecinde trafik kurallarına uymalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.