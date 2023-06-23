Kurban Bayramı süresince acil sağlık hizmetleri için hazırlıklar tamam

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını belirtti. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında; sağlık tedbiri alarak acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerin hazır bekletileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık