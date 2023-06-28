Kurban Bayramı'nda yaralanan 704 kişi hastanelere başvurdu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 704 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bursa'da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan bazı vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren hastanelere götürüldü.

112 Acil Servis ekiplerince götürülenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

İl genelinde 462 kişi, kurban kesimi sırasındaki yaralanmalardan dolayı sağlık kuruluşlarına müracaat etti.

Eskişehir

Eskişehir'de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan "acemi kasaplar", yakınlarının yardımıyla veya 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavi edilen 60 kişinin, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların darbeleri sonucu yaralandığı bildirildi.

Balıkesir

Balıkesir'de de kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 60 kişi, hastanelere başvurdu.

Yaralıların büyük bölümü ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de ise kesim sırasında yaralanan 70 kişi tedavi gördü.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile diğer hastanelere başvuran vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.???????

Kütahya

Kütahya'da da kurban kesimi esnasında yaralanan 38 kişi, hastanelerde tedavi edildi.

Ambulansla veya yakınları tarafından hastanelere götürülen bu kişilerin ağırlıklı olarak kesim esnasında bıçak yaralanmalarının olduğu öğrenildi.

Yalova

Yalova'da sabah saatlerinde kurbanlıklarını kesmeye çalışan 14 kişi, el ve ayaklarından aldıkları bıçak yaraları yüzünden hastanelik oldu.

112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen ihbarlar ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere başvuran yaralıların tedavileri sonrası taburcu edildikleri bildirildi.