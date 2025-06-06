Kurban Bayramı'nda Kesim Sırasında Yaralanmalar

Kurban Bayramı'nda Kesim Sırasında Yaralanmalar
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Sakarya'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, kendi kurbanlarını kesmek isteyen bazı kişiler yaralanarak hastaneye başvurmak zorunda kaldı. Yaralılar, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

SAKARYA'da bayramın ilk günü kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayanlar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldi, yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında yaralanan Sinan Küçükbileci, "Küçük bir kesik 6 dikiş atıldı. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında bu işi biz değil kasapların yapması lazım. Biz eski gelenek olduğu için özellikle köy yerlerinde kendimiz yapıyoruz. O yüzden böyle ufak kazalar oluyor. Ailecek kesiyoruz, yabancı yok. Aile içerisinde kestiğimiz için yanlışlıkla oldu, bıçak kaydı, diyelim. Allah başka keder vermesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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