Kurban Bayramı'nda Kesim Kazaları: 119 Yaralı

Kurban Bayramı'nda Kesim Kazaları: 119 Yaralı
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Ordu'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan 119 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Aldıkları tedaviler sonrası hastaneden taburcu edildiler.

ORDU'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan 119 kişi, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kesim alanlarına gitti. Bazı kişiler, kurbanlıkları keserken hayvanların darbeleriyle ya da kesici aletlerle kendilerini yaralayıp hastanelik oldu. Kendi imkanlarıyla ya da ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan 119 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Altınordu ilçesinde kurban keserken bıçakla elinden yaralanan ve Ordu Devlet Hastanesi'nin acil servisinde tedavi edilen Selman Ceylan (27), "Çok önemli bir şeyim yok, ufak bir kesik var. Bıçak ile ineğin derisini yüzerken elime kaçırdım. Serçe parmağıma 2-3 dikiş atıldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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