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Kurban Bayramı'nda Kendi İmkanlarıyla Kurban Keserken Yaralananlar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nda Kendi İmkanlarıyla Kurban Keserken Yaralananlar Hastanelik Oldu

Sağlık Haberleri

BOLU'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını keserken yaralananlar hastanelik oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde belirlenen toplu kesim alanlarında kurbanlıklar kesildi. Kesim sırasında bazı vatandaşlar ya hayvanın darbeleriyle ya da bıçakla kendilerini yaraladı. Genellikle el, kol ve bacaklarından yaralanan acemi kasaplar, hastanelerdeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

BOLU'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını keserken yaralananlar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde belirlenen toplu kesim alanlarında kurbanlıklar kesildi. Kesim sırasında bazı vatandaşlar ya hayvanın darbeleriyle ya da bıçakla kendilerini yaraladı. Genellikle el, kol ve bacaklarından yaralanan acemi kasaplar, hastanelerdeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Sağlık

Kurban Bayramı Sağlık Haberler

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