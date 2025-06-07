Kurban Bayramı'nda 814 Yaralı

Kurban Bayramı'nda 814 Yaralı
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kendileri kurban kesmeye çalışan 814 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca trafik kazalarında da 70 vatandaş hastaneye başvurdu.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışırken yaralanan 814 kişi olduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 814 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, "Bugün İstanbul'da; trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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