Kurban Bayramı'nda 776 Yaralı, 1 Ölü

Kurban Bayramı'nda 776 Yaralı, 1 Ölü
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışan 776 kişinin yaralandığını, bir kişinin ise kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların hastanelere başvurduğu belirtildi.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışırken yaralanan 776 kişi olduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 776 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, "Bugün İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 53 vatandaşımız, kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle 776 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Bir kadın vatandaşımız ise kurban kesiminin yapıldığı ortamda bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurban kesiminin ehil kişilerce, uygun ve güvenli ortamlarda yapılması hayati önemdedir. Lütfen hem kendi sağlığınızı hem çevrenizdekilerin güvenliğini riske atmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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