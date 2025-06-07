Kurban Bayramı'nda 14 Bin 372 Yaralanma

Kurban Bayramı'nda 14 Bin 372 Yaralanma
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde 81 ilde toplam 14,372 kişinin kurban kesimi sırasında yaralandığını açıkladı. Bakan, vatandaşları kurban kesiminde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde; 81 ilde toplam 14 bin 372 kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kurban Bayramı'nın ilk gününde; Başkent Ankara'da 1049, İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634, Manisa'da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14.372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur. Kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor; henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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