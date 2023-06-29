Kurban Bayramı'nda 110 Kişi Yaralandı

Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun ve Ordu'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 110 kişi hastanelere başvurdu. Yaralanmaların Trabzon'da 22, Bayburt'ta 19, Ordu'da 16, Giresun'da 46 ve Rize'de ise 7 kişi olduğu belirtildi. Yaralanan kişiler, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.