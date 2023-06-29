Kurban Bayramı'nda 110 Kişi Yaralandı
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Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun ve Ordu'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 110 kişi hastanelere başvurdu. Yaralanmaların Trabzon'da 22, Bayburt'ta 19, Ordu'da 16, Giresun'da 46 ve Rize'de ise 7 kişi olduğu belirtildi. Yaralanan kişiler, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun ve Ordu'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 110 kişi hastanelere başvurdu.
Kurban kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle Trabzon'da 22, Bayburt'ta 19, Ordu'da 16, Giresun'da 46 ve Rize'de ise 7 kişi yaralandı.
Çeşitli hastanelerin acil servislerine başvuran bu kişiler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık