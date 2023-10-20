Kumluca Belediyesi Yeni Ambulans Aldı

Kumluca Belediyesi, ilçedeki hastaların hastaneye naklinde kullanılmak üzere yeni bir ambulans aldı. Ambulans, evde sağlık hizmetleri ve ihtiyaç sahibi hastaların ücretsiz nakli için hizmet verecek.

Kumluca Belediyesi, ilçedeki hastaların hastaneye naklinde kullanılması amacıyla yeni ambulans aldı. Belediye'nin kendi bütçesiyle alınan ambulans, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek. Tam teşekküllü ambulans, ilçe içerisinde evde sağlık hizmetleri başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi felçli ve yatağa bağımlı hastaların evden eve, evden hastaneye, hastaneden eve sedye ile ücretsiz naklinde kullanılacak.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefi Merve Muştu, "4 yıldır sahada en çok karşılaştığımız talep 'hasta nakliniz var mıydı' talebiydi. Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu, halkın taleplerini dinledi hasta nakil ambulansımızı bugünden itibaren temin ettik. Bu hizmeti Kumluca'mıza sunduğu için Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.

Sağlık Teknikeri Recep Girgin, "Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde 4 yıldır sağlık teknikeriyim.4 yıl boyunca kurulduğumuz günden bugüne vatandaşlarımıza güzel hizmet verebilmek için çabalıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerinin arasında Hasta nakil için ambulans talebi de vardı. İhtiyaç sahibi olan, durumları olmayan vatandaşlarımızın, hastaneye ulaşımlarını sağlayabilmek için Başkanımız ambulans hizmetini başladı ve bir hasta nakil ambulansımız oldu bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ İHTİYAÇ SAHİBİ YATALAK HASTALARIN HASTANEYE NAKİLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sağlık İşleri Müdürü Evren Boncuk, "Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu sayesinde Kumluca'mıza yeni bir hasta nakil ambulansı kazandırdık. Kumluca'mızda böyle bir hizmete çok ihtiyaç vardı. Amacımız yatalak 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vermektir. Bizim ambulansımız sadece hasta nakil ambulansı olarak hizmet verecektir. 112 ambulansı gibi hastaneler arasında sevk yapmayacak. Hastaneden eve, evden hastaneye veya evden eve nakillerle ilgileneceğiz. Vatandaşlarımız bizi 887 55 55 numaralı telefondan aradığı takdirde randevu alıp hastamızı evinden bizzat sağlık personeli arkadaşlarımızla alıp hastaneye getireceğiz" dedi.

"KUMLUCA'YI SAĞLIK ALANINDA DA MARKA KENT YAPMAK İÇİN SAĞLIK HİZMETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise "Kıymetli Kumlucalı Büyük Ailem, yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Belediyemizi kalkındırmaya devam ediyoruz. Kumluca'mıza katkı koymaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Sosyal Belediyecilikte Kumluca Belediyesini bir marka haline getirmiştik. Şimdi onlardan bir yenisini daha ilave ediyoruz. Biz evde sağlık hizmetiyle bütün köylerdeki büyüklerimize sağlıkçı ekiplerimizle beraber hizmet ediyorduk. Şimdi Türkiye'deki en son teknolojiye sahip ambulansımızı aldık, belediyemize kazandırdık. Kumluca'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.