Kumar Bağımlılığından İlaçla Kurtulan Genç: 'Bağımlı Değilim Dediğinizi Düşünmeyin'

Güncelleme:
İzmir'de 28 yaşındaki M.Y., kumar bağımlılığından terapi ve ilaç tedavisiyle kurtularak sosyal hayatına dönmeyi başardı. Kumar bağımlılığının zararlarını ve tedavi sürecini anlattı.

İzmir'de yaşayan kumar bağımlısı genç, kumar oynama isteğinden terapi ve dürtüleri kontrol altına alan ilaç tedavisiyle kurtuldu.

Kumarla 5 yıl önce üniversite öğrenciliği döneminde tanışan 28 yaşındaki M.Y. internette bahis oyunları oynamaya başladı.

Bahis oynama sıklığı her geçen gün artan genç, kısa sürede bağımlı oldu. M.Y, üniversite sonrası iş hayatına atıldı ancak zararlı bağımlılığından kopamadı. Parasal kayıpla beraber psikolojisi de bozulan M.Y'nin sosyal ilişkileri bozuldu.

M.Y, ailesinin önerisiyle geçen yıl İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne başvurdu. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Hüseyin Ozan Torun tarafından muayene edilen genç bir süre terapi gördü. Terapi yöntemi işe yarasa da M.Y'de beklenen sonuca ulaşılamaması üzerine dürtüleri kontrol altına alabilen ilaç tedavisi uygulandı.

M.Y. 5 ay önce bağımlılıktan tamamen kurtuldu.

"Kazanırız ümidiyle başladık"

M.Y. AA muhabirine, kumara başladığında bağımlılık noktasına geleceğini düşünmediğini, fark etmeden bağımlıya dönüştüğünü söyledi.

Her şeyin internetteki bahislerle başladığını anlatan M.Y, "Üniversitenin ilk zamanlarında kazanırız ümidiyle başladık. Sonra meslek hayatına geçince hep daha fazlasını kazanırız ümidiyle oynamaya devam ettim. Hep kayıplarımın daha fazla olması nedeniyle bir yerde 'dur' demem gerekiyordu. Bir süre sonra evden çıkmamaya başladım. Hiçbir şey yapasım gelmiyordu. Sosyal bir insanken kendimi eve kapatıp sürekli oyun oynamaya başladım." diye konuştu.

Genç, kumar ve bahis bağımlılığı nedeniyle hayatının en güzel yıllarının kaybolduğunu dile getirdi.

Terapi sayesinde iyi hissetmeye başladığını ifade eden M.Y. şöyle konuştu:

"Fakat bunun da bir yere kadar gittiği gördüm. Sonra ilaçla tedaviye başladık. İlaçla tedavi olacağımı duyunca şaşırdım. Sosyal ve ailemle olan ilişkilerim düzeldi. 5 aydır oynamıyorum. Sürekli eve kapanmış haldeyken şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Oynayanlar 'bağımlı değilim' demesinler kendilerine, eğer her gün kendilerini sitelerde ve oyunlarda buluyorlarsa onların da bağımlı olduğunu söylüyorum. En kısa sürede bir uzmandan destek almalılar."

"İlaç, farklı bağımlılıklarda kullanılabiliyor"

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Ozan Torun da özellikle Kovid-19 salgınından sonra izolasyonla birlikte kişilerde kumar ve bahis bağımlılığının arttığını söyledi.

Her bağımlının tedavi ihtiyacının farklı olabileceğini anlatan Torun, bu nedenle önce bağımlılara ön değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Torun, kişinin yaşadığı sorunların boyutuna göre terapi yöntemleri bulunduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Motivasyonel görüşmeler, farkındalık yaratacak temelli görüşmeler yapıyoruz. İhtiyaç halinde kişinin klinik durumuna göre de uyguladığımız ilaç tedavileri oluyor. Buradaki en büyük sorunlardan biri kişinin içinden gelen dürtüyü, isteği kontrol edememesi. Kişi herhangi bir yerdeyken evde, işte, okuldayken bu kumar oynama isteği geldiği zaman kendisini durduramadığı için bu kontrolü sağlayabilecek, desteği artırabilecek çeşitli ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçlar kişinin bizim 'istek' dediğimiz dürtüyü biraz daha kontrol altında tutabilmesine, isteğin şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor. Farklı bağımlılıklarda da ilaç tedavisi kullanabiliyoruz."

Torun bağımlılıkla mücadelede, kişilerin bağımlı oldukları şeyin zararını fark etmesinin önemli olduğunu ifade ederek, bu nedenle terapilerde yaşadığı sorunları, bulunduğu durumu kendisinin fark etmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bağımlılıkların tedavisinin mümkün olduğunu, hastanede geçen ay açılan davranışsal bağımlılık polikliniğinin bağımlılara yönelik uygun tedaviler sunduğunu belirterek, "Birçok hastamız bağımlılığından kurtuldu." dedi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
