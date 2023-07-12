Kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar hayatını kaybetti

Kuduz köpek saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep'e sevk edildi. Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Gaziantep'ten Siverek'te toprağa verilecek.